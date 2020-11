Voila je suis largué niveau télé, j'ai une Philips 55pus6703/12 de mai 2018 donc pas envie de m'en acheté une autre vu le prix et je l'aime bien ma tite télé, elle est 4K UHD, a un port HDMI 2.1arc (d’ailleurs c'est quoi le arc??)Elle na donc pas d'HDMI 2.2 donc pas compatible 120hz (120fps) si je comprend bien.Mais avec le hdmi 2.0 je pourrais profiter d'un bon taux de rafraichissement? Je pourrais profiter de "l'expérience" next gen?

posted the 11/03/2020 at 06:09 PM by asakk