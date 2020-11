Bien que BioWare et Electronic Arts n’aient pas révélé de nouveau projet dans la franchise Mass Effect, les fans n’oublient jamais le jour de la célébration de la série. La célébration de cette année aura lieu sous peu et apparemment elle sera plus grande que les années précédentes, car Electronic Arts prépare apparemment une transmission spéciale.



Le 7 novembre approche et cela signifie une chose principalement pour les fans de Mass Effect: le jour de célébration de la série, qui a été choisi dans le rang de désignation de l’armée Systems Alliance (N7), qui peut être voir dans l’armure des protagonistes de la série.



En ce jour, les joueurs en profitent pour montrer leur amour pour la série intergalactique et se souviennent en quelque sorte de leurs histoires avec la franchise et cette année, cette célébration sera très spéciale, car ils pourront en profiter avec les acteurs de la voix des personnages des jeux. .



Dans un message Twitter, le doubleur (masculin) du commandant Shepard, Mark Meer, a annoncé qu’il participerait à une émission avec ses collègues Jennifer Hale, Raphael Sbarge, Ali Hillis, Courtenay Taylor, Steve Blum, Kimberly Brooks, Alix Wilton , Redrum Slayers et DC Douglas, tous les acteurs qui ont exprimé les personnages dans Mass Effect. Plus intéressant encore, il y aura également des membres BioWare à l’événement, en particulier l’éditeur Karin Weekes et l’écrivain Patrick Weekes.



Jusqu’à présent, on ne sait pas ce qui sera discuté dans l’émission, mais ce sera un événement spécial qui sera diffusé le jour N7 prochain, le samedi 7 novembre à partir de 13h00 (heure de Mexico). On ne sait pas sur quelle plateforme l’événement aura lieu, mais les informations seront partagées plus tard.



Dans le cas où vous l’avez manqué: La trilogie Mass Effect améliorée selon la rumeur arriverait plus tard que prévu.

Quelles surprises y aura-t-il lors de l’événement Mass Effect?



Très probablement, les fans de Mass Effect pensent que l’événement pourrait être l’occasion idéale pour Electronic Arts de reprendre une fois pour toutes la trilogie remasterisée de Mass Effect, dont diverses rumeurs prétendent être une réalité.



Hormis les rapports d’un informateur fiable, ces derniers mois, des indices importants sont apparus à travers les magasins qui renforcent l’existence de ce projet, mais jusqu’à présent, Electronic Arts ne l’a pas confirmé. Cela dit, le jour N7 pourrait être la date idéale pour le faire connaître.



Cependant, nous vous invitons à aller avec des attentes modérées, car il n’y a aucune garantie qu’Electronic Arts annoncera un projet lié à la série, pas même la trilogie améliorée dont on parle beaucoup.



Je rejoindrai mes compagnons de casting #masseffect @jhaletweets @RaphaelSbarge @missalihillis @courtenaytaylor @blumspew @kimberlydbrooks @AlixWiltonRegan @wlsalyers @MrDCDouglas plus devs @KarinWeekes @PatrickWeekes @PatrickWeayes @PatrickWeayes 7 Restez à l’écoute pour le lien! pic.twitter.com/ziISB0lJed



– Mark Meer (@Mark_Meer) 30 octobre 2020



Que pensez-vous de cette information? Allez-vous vous connecter à l’événement? Dites le nous dans les commentaires.



La dernière fois que nous avons entendu parler de la supposée trilogie améliorée de Mass Effect, c’est qu’elle s’appellerait Mass Effect: Legendary Edition et qu’un disque portant ce nom est apparu sur un système de classement en ligne coréen. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à la série en visitant cette page.