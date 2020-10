Salut tout le monde,Micromania communique beaucoup sur les consoles en elle même pour le retrait en magasin, et c’est tant mieux pour nous.Mais est-ce que quelqu’un a des news pour les jeux que l’on a réservé en magasin et qui devrait sortir à peu près dans la même période ?Perso, j’ai la PS5 avec le casque Pulse et le chargeur de précommandé du côté de la FNAC, mais les jeux chez Micromania directement en magasin (Spiderman Morales et Demon’s souls) vu que j’ai revendu à bon prix une PS4 Fat et une Switch Lite. Ça me gaverai de ne pouvoir avoir que la partie Hardware mais pas softwareMerci pour vos retours