Personne ne parle de ce jeu ?Bon ben je vais le faire et je ne vais pas être gentil du tout.Je ne vais pas parler du style de jeu car chacun aime ou pas les muso.Je vais surtout parler 4k 60 fpsPremier point :Ça fait des mois que je n'ai pas joué à BOTW. Donc ma première impression quand le jeu a été annoncé et que j'ai vu la bande annonce, je me suis dit chouette un spin off de BOTW donc graphiquement ça va être chouette car la patte graphique de BOTW est excellente..........Je lance la démo et très vite je remarque que c'est moche et que ça fait honte à BOTW. J'ai même cru que j'avais idéalisé les graphismes de BOTW et donc j'ai relancé le jeu pour vérifier. Comme d'hab j'ai passé environ 2h à arpenter la pampa sans but précisMais puré les graphismes sont toujours aussi chouette.Je relance la démo d'Hyrule Warrior et là la douche froide se confirme. C'est ULTRA MOCHE. Et franchement je ne comprends pas pourquoi. L'équipe n'a pas eu l'autorisation d'utilisation le même moteur que BOTW ? Nintendo garde-t-il ses secrets de fabrication bien au chaud ? En tout cas c'est immonde.Second point :BOTW avait des soucis dans certaines zones surchargés mais dans ce jeu déjà moche, c'est récurrent les baisses de framerate et c'est horrible.Est-ce un soucis de la démo et ce sera corrigé sur le jeu final ou pas ?Troisième point :C'est normal que le personnage cours super vite quand on va rejoindre un groupe de monstre ? Alors qu'une fois en face du groupe de monstre il avance comme un escargot ?Je pensais acheter le jeu pour approfondir l'histoire de BOTW mais dans l'état actuel je ne prendrais pas le jeu.Qu'avez-vous pensé de la démo. Est-ce que je suis fou de le trouver immonde comparé à BOTW ?