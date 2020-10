Après 3h15 de jeu sur la démo, c'est un grand wii!



J'ai jamais vraiment pris en main un muso mais c'est vraiment sympa à jouer comme jeu!

On parfait nos combos sur les mobs de base + les gagdets pour faire en plus d'explosions, les mini-boss apportent un peu de challenge.



Graphiquement je trouve ca très jolie, malgré des baisses de résolutions par moments, et oui y'a quelques lags mais ca empeche absolument pas de jouer. Par contre ca semble moins beau que zelda botw, faut bien gérer les centaines de mobs à l'écran.

Y'a aussi un souci de champ de profondeur, certains groupes d'ennemis apparaissent à l'ecran comme par magie (mais au loin, encore heureux)



L'histoire est sympa à suivre pour le moment et casse bien le côté gros bourrin du jeu.



Par contre faut jouer en mode héroique une fois qu'on a pris en main le jeu, c'est là qu'on fait un peu plus gaffe et que les objets deviennent utiles.



Donc ca sera day one pour moi, surtout qu'il n'y a plus cyberpunk en face. Même si j'aurai pris les deux je pense.