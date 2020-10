Xbox Series X&S : petit tour d'horizon de l'interface à deux semaines du lancement

Deux semaines pile-poil nous séparent du lancement de la Xbox Series X/S au niveau mondial, et Microsoft souhaite nous faire un tour d'horizon général de sa Next Gen avec cette vidéo de présentation qui va aborder un par un les différents arguments hardware.On parlera donc du dashboard et des différentes fonctionnalités (dont les thèmes dynamiques, enfin), de la fameuse fonction Quick Resume, du HDR automatique pour les jeux rétrocompatibles, de la carte SSD externe qui coûte un bras ou encore de la toute nouvelle application mobile.