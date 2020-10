Call of Duty Black Ops : Cold War aura bien un mode de jeu exclusif PlayStation

On pensait que ce genre d'opération était passée de mode mais Activision vient de confirmer, dans le cadre du partenariat entre PlayStation et, qu'un mode de jeu arrivera exclusivement sur PlayStation 4 et PlayStation 5 : le mode « Zombies Onslaught ».A ne pas confondre avec le traditionnel mode Zombies qui lui sera bien disponible pour tous puisqu'on parle d'un mode uniquement jouable à deux (ou en solo) qui reprendra les maps du multi mais façon survie : vous devez rester dans les alentours d'un orbe qui a tendance à se déplacer, tout en repoussant les assauts des morts-vivants.En voici la présentation, en notant que ce mode sortira sur les autres supports à partir du 1er novembre 2021, soit peu de temps avant le prochain épisode.arrivera lui le 13 novembre sur PC/XSX/PS4/One, puis le 19 sur PlayStation 5.