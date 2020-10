Assassin's Creed Valhalla : la bonne grosse présentation pour préparer la sortie

Ubisoft nous lâche un gros morceau pour sonavec plus de 7 minutes de présentation pour montrer le terrain de jeu, donc l'Angleterre découpée en quatre royaumes, mais aussi notre colonie évoquée hier, l'un des aspects centraux en matière d'annexes et lieu principal pour développer l'aspect mythologique en allant faire un tour dans la hutte du devin.Une vidéo qui parlera également de l'arbre de compétences, des perks bonus à débloquer en trouvant des livres à travers les différentes zones, sans oublier l'équipement, dont la sacro-sainte Excalibur.Ce nouveau cru sera disponible le 10 novembre sur PC, Xbox SX, PS4, Xbox One et Stadia, puis le 19 novembre pour le lancement de la PS5.