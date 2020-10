Marvel's Avengers : une communauté en fuite, et Crystal Dynamics qui tente de rassurer Marvel's Avengers : une communauté en fuite, et Crystal Dynamics qui tente de rassurer

Attendu de longue date, le projet Marvel's Avengers semble loin de porter ses fruits autant sur le plan critique que commercial et si l'on manque encore de données en dehors de l'UK et du Japon (où c'est très loin d'être glorieux dans les deux cas), les chiffres US dans quelques jours permettront de mieux analyser la situation d'un jeu qui dans tous les cas semble avoir bien du mal à maintenir sa communauté, particulièrement sur PC où le pic d'utilisateurs sur Steam est désormais sous la barre des 2000 actifs.



Problématique donc pour ce qui est un jeu à service censé nous maintenir au moins un an si ce n'est plus, au point que le boss de Crystal Dynamics a dû balancer un communiqué pour tenter de rassurer le peuple en spécifiant que niveau contenu, nous aurons droit dans les prochaines semaines à :



- Une nouvelle mission Zone de Guerre

- Un nouvel avant-poste

- Un Raid AIM

- Les deux persos Hawkeye avec leurs propres missions scénarisées



En ajoutant que les mois qui suivront verront aussi l'arrivée d'un rééquilibrage sur le loot et diverses améliorations pour améliorer l'expérience, en plus d'autres MAJ de contenu dont Spider-Man pour les joueurs PlayStation (début d'année prochaine) puis, selon les rumeurs, Black Panther et Ant-Man.



Difficile d'estimer si l'affaire n'est pas déjà perdue, surtout qu'il reste encore la chance de rameuter de nouveaux joueurs avec le lancement des versions PlayStation 5 et Xbox Series X/S mais dans tous les cas, nous aurons droit la semaine prochaine à une feuille de route plus concrète sur l'avenir.