Pikmin 3 Deluxe : présentation et démo jouable

Le TreeHouse d'hier a permis d'en dévoiler un peu plus surtout en laissant les intéressés s'y essayer par eux-mêmes avec la mise en ligne d'une démo jouable sur l'eShop Switch, leur permettant de commencer le jeu avec possibilité de transférer leur sauvegarde lors du vrai lancement à la fin du mois.Petit détail intéressant d'ailleurs : le mode de difficulté supérieur (l'une des nouveautés de cette édition, en plus du coop et des DLC inclus) sera directement débloqué si vous terminez la démo, au lieu de devoir aller une première fois au bout de l'aventure en temps normal.Et en petit bonus, on ajoutera les courts-métrages publiés il y a quelques années, désormais disponibles sur Youtube car effacés des serveurs Wii U et 3DS.