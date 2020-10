Ghost of Tsushima : Legends pour le 16 octobre

Sony nous signale que les possesseurs depourront retourner sur le terrain la semaine prochaine : l'extension multijoueursortira le 16 octobre, gratuitement on rappelle.Au programme, 4 classes à prendre en main pour se lancer en ligne (matchmaking ou entre amis) dans des missions coop à 2 ou de la survie jusqu'à 4, et même des raids pour les futurs joueurs de haut niveau, le tout accompagné d'un mode New Game+ pour la campagne.