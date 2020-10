Pikmin 3 DX : une vidéo pour refaire le point

Si vous n'avez jamais joué à un jeu Pikmin, et même d'ailleurs si vous n'avez tout simplement pas touché au troisième épisode à l'époque de la Wii U, alors Nintendo vous propose en vidéo de comprendre comment fonctionnent les petites créatures dequ'il vous faudra accumuler pour vous aider dans votre progression, en évitant si possible qu'ils se fassent bouffer par la première bestiole venue.Prévu le 30 octobre sur Switch, cette nouvelle édition intégrera les DLC de l'original tout en ajoutant de nouveaux défis, de nouveaux modes de difficulté et surtout un mode coopération pour la campagne.