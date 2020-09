Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau se dévoilera plus en détails ce samedi

Inutile d'attendre un nouveau « Partner Showcase » pour avoir du neuf sur: Koei Tecmo vient d'annoncer que son nouveau Musô sera présenté plus en détails demain à 14h00, juste aprèsOn nous promet du gameplay, des informations et surtout un aperçu du casting, ce qui n'est pas du luxe tant on se pose des questions sur le nombre de personnages jouables hormis la team de base : Link, Zelda et les 4 prodiges de cette préquelle à BOTW.Sortie prévue le 20 novembre sur Switch.