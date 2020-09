Le trailer de No Man's Sky : Origins [UP]

La prochaine MAJ « majeure » dearrivera cette semaine, nommées Origins, et première étape d'une nouvelle tranche du suivi hautement exemplaire de la part de Hello Games qui a littéralement transformé l'expérience depuis les difficiles débuts.Et si on en reparle là de suite, c'est parce que le trailer vient d'être leaké sur le MS Store (encore) et le voici donc en attendant la diffusion officielle, avec les infos qui vont avec.- Trailer diffusé officiellement.- Disponible sur tous les supports (toujours gratuit).- Compatible VR comme le reste.- Le jeu passe en 3.0.- Des milliards de nouveaux mondes à découvrir avec un algorithme revu en profondeur pour apporter plus de richesse, de variété et de détails.- Nouvelles conditions climatiques.- Mode photo revu.- Nouveaux effets graphiques.- Plein d'objets inédits.- Nouvelles situations (comme des anomalies dans la gravité, des plantes infectées...).- Arrivée des météorites et tornades.- Nouvelles créatures (comme le ver des sables dans le trailer).- Et bien plus encore.