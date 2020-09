Kena : Bridge of Spirits à la une de Game Informer

Le petit studio Ember Games a réussi un bon coup marketing : son joliaura droit à la couverture du prochain Game Informer avec au programme 14 pages de visuels et nouvelles informations, et probablement (en tout cas c'est l'habitude) de petites vidéos de gameplay à grignoter.Tout cela commencera à tomber la semaine prochaine, et servira du coup à préparer doucement le lancement prévu d'ici la fin d'année sur PC, PlayStation 5 et PlayStation 4.