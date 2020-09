En attendant Project Athia, Square Enix en montre un peu plus sur son Luminous Engine

Vu les nombreuses critiques et les couacs techniques au lancement,ne fut pas la meilleure publicité possible pour le « Luminous Engine » de Square Enix qui ne compte de toute façon pas en rester là.Car si l'éditeur a semblé se détacher de son moteur pour l'Unreal Engine (KH3 et FFVII notamment), c'est pour mieux préparer le terrain et peaufiner son travail, dont nous avons aujourd'hui un nouvel aperçu destiné à montrer, au-delà du rendu, les capacités de génération procédurale néanmoins « réaliste » pour offrir des mondes/zones ouvertes de qualité et à l'architecture suffisamment naturelle.Tout cela profitera au futur, nouvelle IP action-RPG qui doit arriver un jour prochain sur PC et PlayStation 5, et qui sait si le toujours non annoncéne suivra pas le même chemin.