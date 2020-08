PS Plus : le programme de septembre

Après avoir clairement misé sur le bon cheval avecqui est parvenu à devenir le jeu le plus téléchargé de l'histoire du PlayStation Plus, le service va comme chaque mois renouveler son offre, ici dès le 1er septembre.Et ce sera cette foisetqui seront au programme, avec néanmoins une petite bémol pour le second cité puisqu'il s'agira uniquement de la version de base, vous obligeant à raquer quelques euros supplémentaires pour upgrader vers la « Champion's Edition ».