Annoncé au State of Play, le joli Aeon Must Die pourrait bien ne jamais sortir

Ce fut la drôle d'affaire de ce State of Play. Au départ, la première présentation de cet, nouvel IP estonienne plutôt stylée esthétiquement mais aussi en terme de profondeur de jeu : même si l'on parle dans les bases d'un beat'em up, les développeurs y ont intégré des choix moraux (avec 5 fins) et une IA qui va s'adapter à votre façon de jouer pour mieux vous bolosser en retour, le tout avec des combats sans HUD pour laisser parler l'instinct.On nous annonçait derrière une sortie pour 2021 sur les supports existants (donc PC, PS4, One, Switch) et tout allait bien jusqu'à la mise en ligne sur les réseaux sociaux d'une mise en garde de la part du studio : la totalité de l'équipe a fait ses valises cette semaine pour des raisons de harcèlements, abus, crunch intensif mais aussi et surtout des salariés non payés, qui sont sur le point d'ouvrir une plainte pour vol de licence.Donc situation un peu compliquée, surtout que Focus Home, chargé d'éditer le projet et qui était apparemment au courant de tout cela, n'a absolument pas réagit publiquement.