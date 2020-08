Live ''Japan Fighting Game'' : le résumé des annonces (Guilty Gear, Tekken, SoulCa VI, Street V...)

On ose avouer qu'on ne s'attendait pas à grand-chose du Live « Japan Fighting Game » organisé par Bandai Namco mais il faut reconnaître que les informations étaient bien présentes pour oublier l'absence d'EVO cette année, et votre serviteur n'ayant dormi que 2h à cause de cette foutue canicule, en voici de suite le résumé :aura une Saison 3 (avec son Pass).- Setsuka intègre le casting dedans le cadre de la Saison 2. Elle sera disponible le 4 août en même temps que la MAJ 2.20 (incluant un nouveau stage).- Un show spécialaura lieu ce mois-ci avec des annonces. Ça tombe bien, le Pass 3 n'est pas encore achevé.est l'un des grands succès de la baston sur cette génération et Bandai Namco lui rend bien : c'est parti pour une Saison 4 avec un nouvel équilibrage, de nouveaux coups pour tout le monde, une amélioration du online et de nouveaux persos encore non annoncés.- Comme on s'en doutait,ne restera pas une exclue PS4 et sortira bien sur PC et PlayStation 5 (également pour le printemps 2021). Deux nouveaux persos ont été confirmés pour l'occasion (le retour de Leo Whitefang et le nouveau Nagoriyuki), et le prochain sera dévoilé en octobre.vient d'être mis à jour (PC comme PS4) pour une amélioration drastique du online. Notez que le cross-play devrait arriver prochainement.- On savait queferait son actu le 5 août pour dévoiler son ultime Saison mais ce n'est pas tout : à cette même date, le jeu sera totalement gratuit (avec ses 40 persos) pendant deux semaines.