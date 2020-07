Monster Hunter Iceborne : la 14.00 en détails

Autre Live, qui a cette fois permis de présenter la tardive MAJ 14.00 de, prévu de base pour le printemps dernier mais reporté à cause des soucis de développement (Covid-19).C'est donc le 9 juillet que les chasseurs des trois supports pourront retourner sur le terrain pour montrer qui est le patron face à l'Alatreon, anticipé dès le début de la semaine par le Barioth Crocgivre, sans oublier l'ajout d'un nouveau système pour se lancer dans la conception de phéromones.La vidéo évoquera également les nouveaux events prévus entre fin juillet et début août, et rappellera qu'une MAJ 15.00 sortira en fin d'année, avec encore une fois le retour d'une ancienne créature.