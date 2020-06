Ghost of Tsushima : en attendant la sortie, Sucker Punch parle un peu des combats

Sucker Punch nous a récemment annoncé queétait passé GOLD et donc parti à l'usine pour produire les versions boîtes qui arriveront en magasin le 17 juillet, donc dans à peu près trois semaines.Chris Zimmerman (co-fondateur du studio) a entre deux coupes de champagne filé sur le PlayStation Blog pour évoquer un peu le système de combat dont on peut retrouver un rapide aperçu dans les deux courtes vidéos ci-dessous, avec comme maître mot l'envie d'apporter une intensité digne du cinéma sans chercher le réalisme et pour cause : difficile pour un joueur de pouvoir anticiper la vitesse des échanges dans ce style de combat. En simple exemple, Zimmerman évoque le fait que si certains ennemis disposeront de combos de x coups, le premier sera un peu plus lent que les autres pour justement avoir l'oeil pour une parade. Si en revanche vous êtes trop lent, préparez vous à morfler ensuite.Sur le reste, on trouve les fondamentaux du genre, notamment le système de parade dont les effets sont renforcés si vous appuyez au tout dernier moment, ou alors (et heureusement), le fait que lorsque vous êtes seuls contre un petit groupe, les adversaires ne vont pas vous attaquer un par un. D'ailleurs, on nous confirme aussi (et là encore heureusement) que la mécanique de cancel sera bien au rendez-vous pour ne pas foirer bêtement un affrontement à cause d'un imprévu. Et si vous n'avez rien compris, cela signifie qu'il sera possible d'annuler une animation d'attaque en cours (par exemple pour parer), chose évidente mais que certains titres ont parfois tendance à oublier. On pense notamment à l'adaptation deEnfin, la deuxième vidéo évoque le principe de posture qui n'est pas inconnu des fans du genre (on salut), système qui reste encore à détailler puisque les développeurs n'en ont pour l'heure évoqué que deux : posture de la pierre (efficace contre les ennemis standards) et posture de l'eau (plus adapté face à ceux qui portent un bouclier).