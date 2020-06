Ghostwire : Tokyo et Deathloop deviennent donc des exclusivités temporaires PS5

Dans les deux cas qui vont ici nous intéresser, on se demande si Sony a sorti le chéquier ou s'il y a eu un début de brouille entre Microsoft et Bethesda, car difficile de ne pas être surpris quand un éditeur toujours très proche de la marque Xbox (depuis le début des années 2000) signe soudainement deux exclusivités temporaires pour la PlayStation 5, toutes deux connues depuis l'E3 2019 d'ailleurs.On parle donc de, le fameux projet de Ikumi Nakamura (partie entre temps pour soudoyer Capcom, elle essaye du moins), développé au seign de Tango Gameworks et qui sera donc un FPS sous acide vu le délire qui semble se présenter.RDV en 2021 pour découvrir ce titre, sur PS5 donc, et probablement aussi sur PC (rien de confirmé pour la Xbox SX).Le second titre, c'estde la branche lyonnaise d'Arkane, un autre FPS (décidément chez Bethesda) pour le moins original puisque l'on rappelle qu'on y incarne un assassin coincé dans une boucle temporelle, faisant qu'il se réveille chaque jour au même endroit avec pour objectif (afin de s'en sortir) d'accomplir différentes tâches et de tuer enfin un certain opposant, qui d'ailleurs est susceptible d'être incarné par un autre joueur (simple option, au cas où).On sent une sorte d'aspect rogue-like puisque tout passera par l'apprentissage des décors et des situations pour espérer atteindre à chaque fois un peu plus votre but ultime.Pas trop d'attente de ce coté puisque ça arrivera en fin d'année sur PC et PlayStation 5, et plus tard sur Xbox Series X.