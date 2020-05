Final Fantasy CC Remaster : trailer et date Euro

Les précisions ne se seront pas faites attendre très longtemps : tout comme au Japon,sortira le 27 août sur PlayStation 4, Nintendo Switch et mobiles, sans précisions ici quant au prix même si l'on sait que l'on devrait tourner autour des 40€ sur les deux consoles.Square Enix ajoute au communiqué quelques visuels et un mini-trailer, ainsi qu'un résumé des ajouts :- Polish HD et améliorations sonores- Doublage intégral- Coop online avec total cross-play- Nouveaux donjons- Des skins à débloquer en ramassant des cristaux