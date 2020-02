Pokémon E&B dévoile son premier Fabuleux

Comme attendu, Game Freak a dévoilé le premier Pokémon Fabuleux pour, et ce sera donc Zarude, espèce de primate au type Ténèbre/Plante.Plus d'informations sur la manière de le chopper arriveront prochainement et en attendant, le jeu s'est lancé dans un nouvel event jusqu'au 1er mars, sous l'habituel thème du Pokémon Day, et permettant de taper du raid contre quelques anciennes stars de la saga (dont le starter de base) et surtout ce bon vieux Mewtwo. Mais pas de bol, ce dernier est le seul qui ne peut-être capturé.