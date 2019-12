Déjà deux Pass pour Granblue Fantasy Versus

Parce qu'il n'y a pas de temps à perdre dans le monde de la baston et que les Pass sont devenus routiniers,met directement les pieds dans le plat en se voyant annoncer non pas un mais directement deux « Character Pass », dont voici les premiers éléments :- Chaos Bringer : début mars 2020 (*) (**)- Narmaya : début mars 2020- Soriz : début avril 2020- Djeeta : début avril 2020Le cinquième et dernier personnage du premier pass sera annoncé en mars, et on sait déjà que Belial (*) sera dans le programme du second Pass.sortira le 6 février 2020 au Japon, exclusivement sur PS4, et dans les mêmes eaux en Europe comme aux USA.