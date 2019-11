Diablo IV enfin officialisé sur PC et consoles

Face aux nombreuses polémiques dont Blizzard s'est encore excusé dès l'ouverture de sa conférence pour la BlizzCon 2019, il fallait sortir l'artillerie lourde et ne surtout pas réitérer le programme de l'année dernière.Pour cela que le groupe a de suite sorti le gros paquet en officialisant enfinavec une superbe cinématique pour nous mettre dans le bain, accompagnée d'un premier trailer de gameplay pour ce nouveau chapitre qui n'a pas encore de date précise mais qui est d'ores et déjà attendu sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Et comme souvent désormais, on peut facilement parier que deux autres supports à venir seront concernés à un moment ou l'autre.De quoi d'ailleurs remarquer que tous les leaks étaient dans le vrai, que ce soit la nouvelle menace (Lilith), les trois premières classes annoncées (Barbare, Sorcière et Druide), le système de monture mais aussi et surtout une ambiance beaucoup plus sombre pour se rapprocher du deuxième épisode, avec cinq zones au programme.Coté gameplay, il faudra attendre pour rentrer dans les détails mais on nous promet une personnalisation plus profonde que jamais (talents, compétences, runes, loot légendaire…) et la présence de donjons générés aléatoirement au cœur même d'un monde ouvert préconçu.