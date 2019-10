Call of Juarez : Gunslinger confirmé sur Switch

Secret de polichinelle après rumeurs et leaks,reviendra sur Switch le 10 décembre après avoir créé la surprise en 2013, surtout après un dramatique troisième épisode. Point de bonus notable annoncé à part des vibrations HD pour ceux qui ne sont pas « Lite » et une aide à la visée via la gyro.En voici le trailer.