MediEvil : 30 minutes pour faire le comparo

La sortie du remake graphique deapproche et la chaîne officielle PlayStation Underground vient nous faire patienter avec une grosse vidéo de gameplay où, durant une trentaine de minutes, on nous fait le comparo coté rendu entre l'original de 1998 et cette nouvelle édition.Le lancement tombera le 25 octobre et on espère que vous avez eu le temps de jouer à la démo pour débloquer un casque exclusif, car elle a comme prévu disparu du Store depuis hier.