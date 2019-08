Need for Speed Heat : trailer et date de sortie

Comme leaké hier, le prochain cru de la franchise NFS se nommera doncavec une sortie prévue le 8 novembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, et même dès le 5 aussi bien par sa version d'essai de dix heures (EA/Origin Access) que pour le jeu complet (Origin Access Premier sur PC).En voici le premier trailer, et un rappel des informations