Phantasy Star Online 2 enfin en occident [UP]

On n'attendait plus l'annonce et encore moins dans une conférence Microsoft, mais c'est officiel : des années après le Japon, le F2Pva enfin sortir sur les terres occidentales, et ce pour le printemps 2020. On imagine que la PS4 sera également concernée (et le PC).En voici un trailer.- Tout cela concerne les USA.- Pour l'Europe : rien à signaler (désolé).- Uniquement sur PC et One pour l'instant.