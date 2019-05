Oninaki rejoint les sorties de fin août

Square Enix nous annonce que son, troisième production du studio Tokyo RPG Factory, sera prêt pour la fin des vacances d'été avec une date japonaise annoncée pour le 22 août 2019 sur PlayStation 4 et Nintendo Switch (en boîte dans les deux cas), sachant que la version européenne arrivera dans les mêmes eaux (également sur PC).En cas de précommande de la version PS4, vous repartirez avec une réduction de 10 %, une arme bonus et un thème. Les deux premiers bonus n'ont pas encore été confirmés sur Switch et Steam.On remarquera en tout cas que la période se fait une fois de plus assez riche cette année : la deuxième moitié du mois d'août verra également les sorties de titres commeet