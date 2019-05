Monster Hunter World : Iceborne se dévoile en détails

Juste après le State of Play où il a d'ailleurs eu droit à son trailer de gameplay,a renforcé sa communication avec une longue présentation dont vous pouvez retrouver l'intégral ci-dessous pour vous préparer au lancement prévu le 6 septembre sur PlayStation 4 et Xbox One, puis quelque part en hiver sur PC.En terme de volume, Capcom ne semble pas rigoler en affirmant que le contenu de l'extension sera aussi gros que le jeu de base, avec son propre scénario, son immense nouvelle zone (Givre Éternel), ses nouvelles créatures dont le Velkhana, l'arrivée des fameuse quêtes de Rang G (renommées « Rang Maître »), de nouvelles possibilités pour chacune des classes ainsi que divers éléments de gameplay pour compenser l'absence de nouvelles armes.Pour ceux qui possèdent déjà le jeu de base (de toute façon indispensable puisqu'il faut avoir terminé l'aventure principale pour lancer l'extension), il vous en coûtera 39,99€ en dématérialisé, voir 49,99€ pour obtenir un kit d'objets bonus. Et si vous voulez vous lancer dans l'aventure, une version boîte à 59,99€ inclura la totale.