Yoshi's Crafted World revient s'illustrer en vidéos

Dans un semestre bien calme en sorties first-party, et en attendant, le petitviendra offrir un peu d'oxygène le 29 mars prochain et vient justement s'illustrer avec du gameplay issu d'une récente session preview (ici Digital Foundry & Game Informer).Pour les impatients, on rappelle qu'une démo jouable est disponible depuis vendredi dernier sur l'eShop, tout comme pour, autre titre Nintendo du mois de mars (mais sur 3DS).