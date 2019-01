Days Gone reprend sa communication

Premier gros AAA de l'année pour Sony (on ne sait toujours pas si un des « trois autres » arrivera en 2018),reprend aujourd'hui sa communication avec la première d'une série de vidéo qui vont décrire le monde et les mécaniques de cette production signée Sony Bend, à savoir un jeu d'action en monde ouvert dans la particularité sera la présence de zombies en surnombre, parfois sous forme de horde qui en réunira parfois des centaines.Prévu pour le 26 avril, le titre n'échappera aux bonus de précommande (accès anticipé à une arbalète et des améliorations pour la moto) ainsi que deux éditions en plus de la standard : la spéciale et la collector à découvrir ci-dessous. Ne manque que le bundle PS4 Pro qui a toutes les chances d'être confirmé d'ici la sortie.