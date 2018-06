Ni No Kuni II rehausse enfin son challenge

A ceux qui n'ont pas encore voulu se lancer danspar crainte d'une trop grande facilité (et c'est le cas), sachez que Bandai Namco et Level-5 ont enfin décidé de répondre aux critiques en lançant aujourd'hui une MAJ ajoutant deux nouveaux modes sur PC et PS4 : Difficile et Expert.Rien de plus, et donc aucune information sur les DLC à venir par la présence du Season Pass.- Du meilleur loot d'équipement et objets (en Difficile et Expert).- Ajout de nouvelles compétences.- Nouveaux accessoires.- Quelques correctifs.