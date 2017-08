Marvel VS Capcom Infinite : nouveau trailer

Capcom accélère la communication surà l'approche du lancement prévu pour le 19 septembre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.En voici donc un nouveau trailer dédié au mode histoire, en rajoutant la promesse de découvrir durant la GamesCom les 4 derniers personnages du casting, désormais composé de 30 combattants répartis comme suit.- Ryu- MegaMan X- Morrigan- Chun-Li- Strider- Chris Redfield- Dante- Zero- Spencer- Arthur- Haggar- Frank West- Nemesis- Firebrand- Jedah- Spider-Man- Iron Man- Captain Marvel- Captain America- Ultron- Hulk- Thor- Hawkeye- Rocket Racoon- Thanos- Gamora- Nova- Docteur Strange- Ghost Rider- DormammuEt au niveau des modes de jeu :- Histoire- Arcade- Défis- Entraînement- Local V-J2 et V-CPU- Online avec lobby : classé, amical, jeune héros (= noob)- Galerie & mode replay