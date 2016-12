Nos impressions sur Hyrule Warriors

Impression :

, c'est le projet fou de Tecmo Koei, mais tout de même supervisé par Eiji Aonuma, le producteur de l'illustre saga Zelda. Ce n'est pas le jeu que l'on attendait le plus sur Wii U, et franchement, on ne pensait pas être surpris. C'est pourtant ce qu'il s'est bel et bien passé lorsque l'on a pu essayer cette production il y a quelques jours. Il s‘agit d'un beat'em all qui s'inspire librement de la franchiseet autres Musô, et qui propose aux joueurs d'incarner des personnages emblématiques de la célèbre saga de Nintendo dans de vastes décors remplis d'ennemis, aux multiples objectifs. Dans la démo, c'était du côté de Hyrule et de son château que l'on avait rendez-vous, une zone bien évidemment envahi dans sa totalité de multiples monstres qui souhaitent en découdre avec vous. Une fois le personnage choisi, on a donc accès à une panoplie de coups qui permettent évidemment de prendre l'avantage. Comprenez par là que si vous choisissez Zelda, vous disposerez de pouvoirs magiques en plus de son arme, tandis que Link aura droit à une belle épée et à une force considérable.Chaque personnage dispose de ses propres caractéristiques et techniques, ce qui permet évidemment de rejouer plusieurs fois la même carte sans y trouver un poil de redondance, hormis par rapport au genre lui même (du Musô quoi) et le fait que les objectifs sur une map reste les même quel que soit le héros sélectionné. Par exemple sur la carte de Hyrule, vous deviez venir en aide à certains personnages comme le roi des Gorons, attaqué par des guerriers lézards. L'objectif était alors clair : les tuer avant qu'ils ne s'occupent du Goron. Une fois ce dernier sauvé, on avait alors accès à un coffre dans une grotte permettant de débloquer les bombes. Avec ces objets explosifs, il était alors possible d'ouvrir le chemin vers une autre partie du château, et à de nouveaux objectifs. L'avancée semble légèrement linéaire, même si des défis secondaires sont placés ici et là. Les cartes sont par contre particulièrement grandes, assurant d'entrée une durée de vie sans doute confortable. Il faut aussi faire en sorte de capturer une série de zones qui se clôturent avec un boss, ou plutôt un mini-boss, et tuer des ennemis secondaires qui lâchent des rubis qui vous permettront d'améliorer vos personnages par la suite.En fonction de la taille de la zone, la puissance de votre principal objectif augmente. Par exemple, une fois que l'on est venu en aide à Zelda (ou à Link, le cas échéant), c'est le roi Dodongo en personne qui apparaissait. Et les fans d'Ocarina of Time seront ravis d'apprendre qu'il se tue exactement de la même façon, c'est-à-dire à coup de bombes dans le gosier. Le gameplay est évidemment très accessible, comme pour n'importe quel titre du genre. Ici, les pouvoirs spéciaux peuvent être enclenchés avec le bouton ZR, tandis que le R permet d'activer un pouvoir magique. L'écran du GamePad sert de son côté à visualiser rapidement les objectifs (ou à servir de second écran en coop pour éviter le split-screen). Notez que les touches Y, X et A permettent de créer un enchaînement pouvant faire voler le héros, et B sert à esquiver les attaques. Il n'y a rien de bien compliqué danset c'est sans aucun doute ce qui fait son charme. On y prend immédiatement goût, frappant de toutes nos forces les nombreux ennemis devant nous.Pour autant, tout n'était pas forcément rose. Le titre souffrait (souvent) de ralentissements ici et là. En fonction du nombre d'ennemis et de l'effet visuel lié à votre attaque, la console avait un peu de mal à suivre. Pas de gros freezes cependant, et il ne s'agit que d'une démo, mais la sortie étant prévue pour le 19 septembre prochain, il y a donc encore un peu de travail à effectuer. La faute peut-être à son aspect visuel ? Globalement,est, contre toute attente, franchement joli. Si les décors ont peut-être tendance à se répéter, il faut avouer que cet aspect très réaliste des héros et de l'environnement est un régal pour les yeux. Le titre se permet même parfois d'être spectaculaire, ce qui lui donne une aura particulière une fois que l'on est en pleine action.Bonne surprise de la rentrée en vue, à l'attention de la Wii U. Il reste encore quelques soucis de finitions sur la version démo qui nous fut proposée, notamment au niveau du framerate, mais le fun était présent, et ce dès les premières secondes où l'on entame la moitié d'un régiment ennemi avec son énorme épée ou son arc. Plus qu'à découvrir en détails le contenu de ce spin-off destiné à faire patienter de la meilleure façon les fans jusqu'au plat principal de 2015.