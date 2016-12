Nos impressions sur Captain Toad Treasure Tracker

Impressions :

Jusqu'ici relégué au rang de personnage de seconde zone, tout juste personnage jouable danset, le petit Toad débarque sur Wii U avec le grade de Capitaine dans. Il s'agit concrètement d'un jeu d'exploration dans lequel Toad va devoir retrouver des joyaux à travers différents niveaux imagés sous la forme d'un gros livre de contes. Chaque niveau est visible en 3D isométrique, et joue sur un effet de perspective pour vous jouer des tours. À chaque fois, l'objectif est le même : trouver des joyaux et ensuite atteindre l'étoile finale vous permettant d'accéder à la suite de l'aventure. La plus grosse difficulté, c'est que Toad ne peut pas sauter. D'ailleurs, malgré son grade, il ne dispose d'aucun pouvoir. Tout juste peut-il tirer des caisses ou les pousser afin de libérer un éventuel passage, ou ouvrir des portes.La caméra est ici utilisée afin de trouver des chemins possibles où faire passer Toad. La difficulté se veut évidemment de plus en plus élevée, et si vous voulez récupérer tous les joyaux, il faudra parfois s'y reprendre à deux, trois voire même quatre fois. Tout l'intérêt du jeu réside donc sur les labyrinthes dont il dispose, il faut donc pas mal d'observation pour réussir son coup en une seule fois, surtout que le GamePad est rapidement mis à contribution. Grâce à son écran tactile, vous allez pouvoir interagir avec des blocs pour révéler un chemin, ou encore visualiser le monde où se trouve Toad en vue subjective. Parmi les quatre niveaux présentés dans cette démo, chacun offrait un challenge différent comme celui où vous êtes dans un petit chariot de mine, et où vous dévalez une pente inlassablement avec la possibilité de viser des blocs pour tenter de récupérer un joyau. Un autre vous transportera aux côtés des Boos, dans un stage qui n'est pas sans rappelerMais ce que l'on retient de cette production, ce n'est pas uniquement ses niveaux ingénieux, mais aussi son aspect visuel. Le jeu est tout simplement superbe. Si seulement quatre niveaux ne permettent pas de réellement se faire un avis sur le jeu, ils avaient au moins le mérite de proposer des décors particulièrement riches en détails et surtout diversifiés. Le Toad est mignon tout plein, les couleurs sont vives, les énigmes utilisant les décors très recherchés, et le tout est extrêmement accessible. On se prend très vite au jeu. Et c'est le boss de cette fin de démo, un dragon gigantesque, qui termine de nous convaincre grâce à ses boules de feu rougeoyantes qui met à l'amende bon nombre de jeux déjà disponibles sur les consoles de nouvelle génération.Captain Toad : Treasure Tracker a les atouts pour devenir l'une des pépites à venir sur Wii U. Il faudra bien évidemment attendre la sortie (fixée pour la toute fin d'année) pour se faire un avis définitif, de nombreuses inconnues demeurant comme le nombre exact de niveaux, certains étant d'ailleurs très courts selon la façon de les aborder, et surtout si le gameplay parvient à suffisamment se diversifier pour garantir un résultat aussi intéressant que laissait entendre cette version d'essai.