Gears 5 : mode New Game Plus pour le 10 novembre, et extension solo confirmée pour décembre

On savait quebénéficierait d'une upgrade pour la Xbox Series X/S et The Coalition nous fait un point complet sur les diverses améliorations aussi bien en matière de contenu que techniquement, sans oublier l'arrivée confirmée de l'extension de la campagne pour cette fin d'année, sans savoir encore précisément si elle sera payante ou gratuite (davantage d'infos arriveront dans les prochaines semaines).- Deux nouveaux modes de difficulté- Des skins pour Kait, Del et JD- Skin de Batista pour Marcus- Nouveaux skins d'armes- Maintient des améliorations de Jack débloqués- Mutateurs- Nouveaux succès- Dont la possibilité de séparer enfin les persos de classes.- Mise en place de thème plus importants pour les opérations.- Davantage de nouvelles cartes à chaque opération.- Mode 120FPS sur Xbox Series X et Xbox Series S- Cross-play entre joueurs Xbox Series, Xbox One et PC- Améliorations liées à la latence- Améliorations visuelles et Ray Tracing- Les cinématiques passent à 60FPS (30 sur One)- Nom : Hivebusters- Sortira en décembre- La team Keegan, Lagni et Mac (du mode Escape)- Trois à quatre heures de jeu