Android & xCloud : 10 jeux supplémentaires intègrent l'option full tactile Android & xCloud : 10 jeux supplémentaires intègrent l'option full tactile

Microsoft lui-même avait dû montrer l'exemple (avec Minecraft Dungeons) en proposant une option « Touch » pour pouvoir jouer à certains titres xCloud sur appareils Android directement depuis l'écran tactile, et sachez donc que dix jeux supplémentaires proposent désormais cette configuration pour ceux qui ne possèdent pas de pad adapté.



- Dead Cells

- Guacamelee ! 2

- Hellblade : Senua's Sacrifice

- Hotshot Racing

- Killer Instinct

- New Super Lucky's Tale

- Slay the Spire

- Streets of Rage 4

- Tell me Why

- UnderMine



Alors autant Tell Me Why, ça doit passer crème, autant on laissera chacun juger d'un gameplay full tactile pour un titre comme Killer Instinct.