Kojima Productions recrute et officialise la mise en place d'un nouveau projet

Ce n'est pas une grande surprise vu queva bientôt fêter sa première bougie, quand bien même on a eu un portage PC entre temps, mais sachez que Kojima Productions officialise aujourd'hui la mise en place d'un nouveau projet avec comme souvent dans ce genre de cas, une large vague de recrutement avec en vrac tout ce qu'il faut de programmeurs, artistes et candidat à l'écriture.En revanche, pour la nature du projet lui-même, on va sagement faire preuve de patience, en se demandant tout de même si Hideo Kojima se consacrera comme il le souhaitait à une expérience horrifique.