EA Play : la fusion Game Pass pour le 10 novembre

On s'attendait à ce que cela se passe comme tel, et comme prévu, l'EA Play attendra judicieusement le 10 novembre (donc date du lancement de la Xbox Series X/S) pour intégrer officiellement l'offre Game Pass Ultimate, permettant aux abonnés de repartir avec tout le coffre mais aussi diverses réductions ainsi qu'un accès de quelques heures aux prochains jeux EA avant leur lancement.Notons que tout cela ne concerne que les consoles Xbox : les abonnés PC devront eux attendre décembre pour la même chose, sachant que le contenu proposé diffère un peu (on y trouve quelques jeux supplémentaires).