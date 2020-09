L'affaire Apple VS Epic ira jusqu'au procès L'affaire Apple VS Epic ira jusqu'au procès

Rien ne peut pour l'heure réconcilier Apple et Epic Games et vu qu'aucun n'a cédé après la nouvelle convocation auprès de la juge Yvonne Gonzales Rogers, cette dernière a décidé de franchir le pas en mettant en place un véritable procès qui, si tout se passe bien, débutera en juillet 2021.



Si vous n'avez rien suivi, il faut donc rappeler que Epic Games a toujours réclamé à Apple une réduction de la taxe de l'AppStore (30% de commission) avant de tenter un coup en mettant en place un moyen de paiement détourné, chose allant à l'encontre des règles du service, ce qui a causé le retrait de Fortnite sur tous les appareils iOS. Apple comptait aller plus loin en supprimant la totalité des clés développeurs d'Epic Games, avant de se faire directement recadrer par la même juge sur ce point : les autres studios (utilisant l'Unreal Engine) n'ont pas à payer le prix de l'affaire en cours.



PDG d'Epic, Tim Sweeney maintient l'injustice d'une taxe aussi élevée et a décidé d'augmenter sa force de frappe face aux pratiques dites « anti-concurrentielles » en formant le mouvement « Coalition for App Fairness » qui compte déjà quelques poids lourds comme Tinder et Spotify.



Sweeney qui s'était déjà attaqué à Steam pour le même type de taxe (avant finalement de fonder son propre Store), et qui indique toujours n'avoir aucunement l'intention d'en faire de même sur consoles : « Avec les consoles, ce n'est pas comparable. Sony, Microsoft et Nintendo dépensent des milliards de dollars pour construire du hardware souvent vendu à perte pendant des années, ne le rentabilisant que par la vente de jeux. »