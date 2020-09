Charts UK : Mafia Definitive Edition fait son entrée, sans inquiéter Super Mario 3D All-Stars Charts UK : Mafia Definitive Edition fait son entrée, sans inquiéter Super Mario 3D All-Stars

Pour la deuxième semaine de suite et parce que les stocks étaient visiblement suffisants (malgré une baisse de 78%), Super Mario 3D All-Stars continue de se maintenir à la tête des ventes au Royaume-Uni et devient en passant le titre qui s'est le plus écoulé en format physique pour tout le mois de septembre.



Les deux nouvelles entrées concernent la licence Mafia, avec donc le lancement de Mafia Definitive Edition mais aussi la trilogie regroupant la totale. Dans les deux cas, c'est assez faible même s'il sera comme de coutume difficile de juger de par l'absence de ventes numériques, surtout sur PC où la série a su faire son trou.



Le prochain rapport devrait en tout cas bousculer le top 10 par les sorties de Star Wars Squadrons et surtout Crash Bandicoot 4, avant d'enchaîner sur FIFA 21 qui devrait devenir sans nulle doute un pilier du classement pour plusieurs mois.



1. Super Mario 3D All-Stars (=)

2. Marvel's Avengers (=)

3. Mafia Definitive Edition (NEW)

4. Animal Crossing : New Horizons (-1)

5. Mario Kart 8 Deluxe (=)

6. Mafia Trilogy (NEW)

7. Minecraft Dungeons (+1)

8. Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (-4)

9. Minecraft Switch (-2)

10. Grand Theft Auto V (=)