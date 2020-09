Charts Japon : Super Mario 3D All-Stars fait son entrée, pendant que la 3DS fait ses adieux

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 14 au 20 septembre 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Principale entrée de la semaine,a donc attiré plus de 200.000 nostalgiques ou nouveaux joueurs (et davantage avec le dématérialisé), ce qui reste une bonne performance vu le produit mais probablement en deçà des attentes de Nintendo : Famitsu rapporte que seulement la moitié du stock a été écoulé.Et que ce soit grâce à lui ou l'annonce dela semaine dernière, toujours est-il qu'on ressent les effets sur la Switch elle-même qui repasse au-dessus des 100.000, suivie par une 3DS qui s'est offerte aux derniers intéressés avant ses adieux cette fois définitifs : plus aucun modèle n'est en production.