Cyberpunk 2077 donne RDV le 18 septembre

Un rendez-vous de plus pour cette rentrée : CD Projekt Red annonce la tenue du troisième « Night City Wire » pour continuer la présentation de Cyberpunk 2077 avec cette fois un focus sur la ville elle-même et les différents gangs que l'on rencontrera durant l'aventure.



Le show est programmé pour le vendredi 18 septembre à 18h00, et pour ceux qui demandent, toujours pas un mot sur un premier aperçu des versions consoles, qui pourtant arriveront (comme sur PC) dans maintenant deux petits mois.