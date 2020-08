Un nouveau Wonder Boy en préparation

Les fans de Wonder Boy ont été bien nourri sur cette génération avecet, au point qu'un autre épisode nous arrivera prochainement avec le tout juste annoncé, une suite qui reprendra l'héroïne deDéveloppé cette fois par ININ Games, le titre intégrera plusieurs membres de la team d'origine dont le créateur Ryuichi Nishizawa, le directeur créatif Ryuichi Nishizawa, le chara-designer Maki Ōzora et enfin le compositeur Shinichi Sakamoto.Pas encore de date pour ce titre qui aurait déjà dû être annoncé depuis mars (mais Covid, tout ça…) et qui nous donne désormais RDV le 29 août pour une première présentation, plus précisément durant la partie Indies de la GamesCom.