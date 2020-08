Control Ultimate Edition : 505 Games tente de se justifier face à la polémique

Il y a quelques jours, 505 Games annonçait la sortie de(27 août sur Steam, 10 septembre sur PS4/One), donc une version réunissant le jeu de base, les DLC et les diverses MAJ gratuites sorties en cours de route. Rien de franchement anormal si ce n'est la mention attestant que l'upgrade Next Gen ne serait valable qu'avec cette version, délaissant de fait tous ceux qui ont déjà acheté le jeu, même les possesseurs de la Deluxe Edition qui inclus pourtant déjà le Season Pass.Une polémique grimpante face à laquelle 505 Games a décidé lâcher un communiqué officiel pour expliquer ce choix et… bon. On va être honnête en disant que le papier ne justifie pas grand-chose, hormis le fait que les versions PlayStation 5 et Xbox Series X étant directement « Ultimate » (avec les DLC inclus), l'upgrade ne pouvait être fait avec la version de base, ce qui n'explique toujours pas pourquoi les possesseurs de la Deluxe sont mis de coté.505 Games indique également que quel que soit le choix fait, certains joueurs se seraient sentis lésés mais là encore, on ne voit pas forcément lesquels, et reste donc éventuellement à lire au-delà des lignes : l'éditeur a tout simplement compris qu'en cas d'upgrade pour tous, les joueurs allaient acheter l'ancienne version pour quelques sous (voir directement en occasion) et se contenter de chopper ensuite le pass pour avoir la totale sans devoir passer par une nouvelle version à prix moyen/fort.La grande question maintenant, c'est de savoir si 505 Games sera le seul sur la longueur. Car si beaucoup ont annoncé de l'upgrade gratuite, c'est pour des projets récents voir directement cross-gen (en mettant de coté les constructeurs). Mais quels éditeurs voudront faire de même avec des titres déjà disponibles à plus ou moins 10 balles depuis des années ?