Capcom : MAJ des données softwares, dont Resident Evil 4 qui dépasse enfin Resident Evil 6 Capcom : MAJ des données softwares, dont Resident Evil 4 qui dépasse enfin Resident Evil 6

Après son bilan trimestriel (encore et toujours dans le vert), Capcom partage maintenant une MAJ de ses données softwares en nous déclarant pour commencer que tout au long de sa carrière, l'éditeur a réussi à dépasser le cap des 100 jeux ayant dépassé le million de ventes.



Pour le principal morceau, on parlera donc de la franchise principale, donc Resident Evil (100 millions d'unités au total), en évoquant Resident Evil 7 qui continue de grimper dans son coin, de même que Resident Evil 2 qui pourrait même le dépasser. Resident Evil 3 Remake reste le démarrage le plus calme avec ses 2,7 millions en un trimestre mais Capcom ne s'inquiète pas sur ce point, considérant qu'ils ne pouvaient en attendre davantage d'un remake dont l'original avait déjà fait moins de ventes que le 2. De la cohérence donc.



Resident Evil 7 est t-il le plus gros succès de la franchise ?



C'est la question qui s'est posé face à ce nouveau bilan puisque, effectivement, si on compare les données ci-dessous et donc en enlevant les versions GOTY et autres remasters, Resident Evil 7 est effectivement leader avec 7,9 millions de ventes, devant Resident Evil 5 et ses 7,7 millions pour sa version initiale. Mais il y a un mais.



Car sans même parler de la version « HD », Resident Evil 5 a eu ensuite droit à une édition complète (avec les DLC) vendue à plus de 2 millions d'unités mais comptabilisée à part. Resident Evil 7 a aussi eu droit à sa « Gold Edition » mais qui elle ne semble pas référencée, ce qui laisse entendre que les 7,9 millions mixent les deux éditions, laissant donc le cinquième épisode garder la tête du classement.



Les nouveaux million-seller de Capcom :



- Dead Rising (remaster PS4/One)

- Resident Evil 4 (remaster PS3/360)

- DMC Devil May Cry (remaster PS4/One)

- Ultimate Marvel VS Capcom 3

- Strider



MAJ des chiffres de chaque franchise



- Resident Evil : 103 millions (+5 millions)

- Monster Hunter : 64 millions (+1 million)

- Street Fighter : 45 millions (+1 million)

- Dead Rising : 14 millions (+1 million)

- Marvel VS Capcom : 9,6 millions (+200.000)

- Ace Attorney : 7,7 millions (+200.000)

- Dragon's Dogma : 5,3 millions (+300.000)

- Okami : 3,1 millions (+100.000)



MAJ des chiffres de Resident Evil (toutes versions combinées, sauf remake)



- Resident Evil 5 : 11,8 millions

- Resident Evil 4 : 10,2 millions

- Resident Evil 6 : 9,8 millions

- Resident Evil 7 : 7,9 millions

- Resident Evil 2 Remake : 7,2 millions

- Resident Evil 1 : 5,08 millions

- Resident Evil 2 : 4,96 millions

- Resident Evil 1 Remake : 4,15 millions

- Resident Evil 0 : 3,85 millions

- Resident Evil 3 : 3,5 millions

- Resident Evil 3 Remake : 2,7 millions

- Resident Evil Revelations 2 : 2,6 millions

- Resident Evil Code Veronica : 2,54 millions

- Resident Evil ORC : 2,5 millions

- Resident Evil Revelations : 2 millions

- Resident Evil Outbreak : 1,45 million

- Resident Evil Umbrella Chronicles : 1,3 million