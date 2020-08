[FY] SEGA, l'une des victimes du Covid-19 [FY] SEGA, l'une des victimes du Covid-19

La plupart des éditeurs assurent une belle forme en cette période de pandémie pour des raisons que l'on a bien compris, mais certains en payent le prix fort, et SEGA Sammy va être l'un des plus impactés par cette crise majeure.



Cette année fiscale (1er avril 2020 et 31 mars 2021) n'était déjà pas extraordinaire, particulièrement au Japon pendant que l'occident rattrape son retard avec récemment Sakura Wars qui ne s'est pas vraiment fait remarqué et le plus notable Yakuza : Like a Dragon à venir en fin d'année, mais ça manque encore de matière et on comprend que les chantiers en interne ont été touchés, notamment le fameux nouveau Sonic dont on attend l'annonce depuis plusieurs mois.



Ce n'était donc déjà pas la joie mais si d'autres s'en sortent très bien grâce aux ventes sur la longueur, SEGA est lui frappé de plein fouet par ses secteurs annexes qui eux ne peuvent passer outre le Covid-19 : les salles d'arcade et tout ce qui touche au pachinslot/pachinko. Et là c'est tout simplement la catastrophe car s'il y a encore un certain public en Arcade, c'est tout le reste qui souffre : baisse des ventes de machines pachinslot/pachinko (plus de deux fois moins par rapport à l'année dernière), baisse des ventes de machine arcade, fermeture de certaines salles, baisse des ventes de goodies, report à une date inconnue du film Detective Conan…



L'hécatombe en somme, et si SEGA Sammy se vantait de bénéfices équivalent à 200 millions d'euros l'année dernière, cette fois, le groupe anticipe une perte massive de 160 millions d'euros pour cette année fiscale décidément pas comme les autres.